07.06.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияWhatsApp будет использовать флеш-звонок для подтверждения аккаунта

WhatsApp будет использовать флеш-звонок для подтверждения аккаунта

WhatsApp

При покупке нового телефона для восстановления учетной записи WhatsApp пользователю с целью проверки высылается SMS с шестизначным кодом. Вскоре компания начнет применять еще один метод подтверждения учетной записи пользователя — флеш-звонок (Flash Call).

Разработчики приложения тестируют эту возможность на платформе Android, об этом сообщает ресурс WABetaInfo, который публикует новости, связанные с работой мессенджера.

Пользователь сможет выбрать в качестве опции для подтверждения получение звонка вместо SMS с кодом. WhatsApp совершит короткий звонок, на который не требуется отвечать. Новую функцию будут использовать только для смартфонов на платформе Android, так как iOS не позволяет приложениям читать историю звонков.

Отмечается, несмотря на то, что приложение будет обращаться к пользовательскому журналу вызовов для сравнения последней записи, оно не будет использовать эти данные ни для каких других целей.

ТЕГИ:
Группа неизвестных лиц от имени Anonymous объявила Илону Маску «войну»
Новости по теме
Мобильные приложения
WhatsApp-ın bir akauntunu bir ne
Социальные сервисы
WhatsApp обеспечит пользователям
Мобильные приложения ТОП-Новости
Facebook: WhatsApp продолжит раб