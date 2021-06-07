WhatsApp будет использовать флеш-звонок для подтверждения аккаунта

При покупке нового телефона для восстановления учетной записи WhatsApp пользователю с целью проверки высылается SMS с шестизначным кодом. Вскоре компания начнет применять еще один метод подтверждения учетной записи пользователя — флеш-звонок (Flash Call).

Разработчики приложения тестируют эту возможность на платформе Android, об этом сообщает ресурс WABetaInfo, который публикует новости, связанные с работой мессенджера.

Пользователь сможет выбрать в качестве опции для подтверждения получение звонка вместо SMS с кодом. WhatsApp совершит короткий звонок, на который не требуется отвечать. Новую функцию будут использовать только для смартфонов на платформе Android, так как iOS не позволяет приложениям читать историю звонков.

Отмечается, несмотря на то, что приложение будет обращаться к пользовательскому журналу вызовов для сравнения последней записи, оно не будет использовать эти данные ни для каких других целей.