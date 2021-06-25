Western Digital представила встраиваемый твердотельный накопитель iNAND MC EU551 для смартфонов с поддержкой 5G

Компания Western Digital анонсировала встраиваемый твердотельный накопитель iNAND MC EU551. Новинка относится ко второму поколению таких накопителей, соответствующих спецификации UFS 3.1.

В серию iNAND MC EU551 вошли модификации вместимостью 128, 256 и 512 Gb. Изделия предназначены для смартфонов с поддержкой сетей 5G для съемки в сверхвысоком разрешении, приложений виртуальной и дополненной реальности, игр и просмотра видео 8К. Диапазон рабочих температур простирается от минус 25 до плюс 85 градусов Цельсия. Они получили усовершенствованный контроллер и улучшенную прошивку.

По сравнению с решениями предыдущего поколения достигается 100% увеличение быстродействия на операциях произвольного чтения и 40% повышение производительности при произвольной записи. Заявленный прирост скорости передачи данных при последовательном чтении достигает 30%, при последовательной записи — 90%. В частности, информация может записываться со скоростью до 1550 Мбайт/с.

Пробные поставки модулей уже начались, а массовые отгрузки Western Digital запланировала на следующий месяц.