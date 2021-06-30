Выбираем фотопринтер

Сегодня мы очень редко рассматриваем фотографии в старых фотоальбомах. В моде экраны наших смартфонов и мониторов. Но иногда получается такой снимок, качество и краски которого достаточно хороши, чтобы заключить его в рамку и повесить на стену. В этом случае вам понадобится фотопринтер.

Конечно, большинство принтеров отлично справится с печатью фотографий, но если вы хотите, чтобы ваши снимки действительно сияли, то следует выбрать принтер, который сделает все возможное и даже больше. Чем больше вы потратите на фотопринтер, тем больше будут стоить и чернила, гарантирующие правильное воспроизведение цветов на специализированных носителях. Устроят ли вас возможности портативного фотопринтер для печати снимков со смартфона, необходима ли вам широкоформатная фотопечать для выставок или вы просто ищете принтер, который лучше справится с фотографиями, чем стандартное офисное устройство? Ответы на подобные вопросы мы постараемся дать в этой статье.

1. Epson Expression Photo XP-970

Максимальный размер печати: A3.

Разрешение печати: 5760×1440 dpi.

Возможности подключения: USB, беспроводное.

Вес: 8,7 кг.

Цена: 300 долларов.

Плюсы:

встроенный сканер,

впечатляющие отпечатки формата A3,

сенсорный интерфейс.

Минусы:

не лучшая цветовая гамма.

Универсальный фотопринтер Epson Expression Photo XP-970 превзойти непросто. Он достаточно компактен, но обладает множеством функций, включая сканер формата A4 и возможность печати в формате A3. Он не особенно быстр при печати, но качество изображения оправдывает ожидание. В этом принтере используются шесть картриджей с чернилами Claria Photo HD, которые дадут вам насыщенные цвета и четкий контраст. В Epson обещают, что ваши отпечатки могут храниться до 300 лет в фотоальбоме, хотя цветовой диапазон у этого аппарата немного ниже по сравнению с некоторыми устройствами, представленными далее. Принтер принимает фотографии через USB, Wi-Fi или через слот для карт памяти. Также есть встроенный сенсорный экран и мобильное приложение, которые помогут вам оперировать печатью.

2. Canon SELPHY CP1300

Максимальный размер печати: 6×4”.

Разрешение печати: 300×300 dpi.

Возможности подключения: беспроводное.

Вес: 860 гр.

Цена: 130 долларов.

Плюсы:

система, включающая картридж с чернилами и бумагой,

красивые отпечатки размером с открытку.

Минусы:

не очень портативный,

аккумулятор в комплект не входит.

Когда вы печатаете фотографии со своего iPhone, вы вряд ли захотите получить большие изображения. То, что хорошо смотрится на экране вашего смартфона, может не так хорошо отображаться в формате A4. Если вы хотите распечатать некоторые из таких фотографий, то попробуйте Canon SELPHY CP1300. Это компактный принтер с сублимационной печатью, который обеспечивает печать отличных и четких фотографий формата открытки. В нем используется система картриджей Canon с чернилами и бумагой, которые легко загружать. Также вы можете подключиться к принтеру через USB или Wi-Fi. Хоть он и маленький, но не очень портативный. Однако, если захотите взять его с собой, то благодаря аккумулятору не придется ждать, пока вы вернетесь домой, чтобы распечатать фотографии.

3. Epson EcoTank ET-7750

Максимальный размер печати: A3.

Разрешение печати: 4800×1200 dpi.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 10,5 кг.

Цена: 795 долларов.

Плюсы:

огромный объем чернильниц,

отпечатки высшего качества,

отлично подходит для массовой печати.

Минусы:

дорогой.

Epson EcoTank ET-7750 — это качественный продукт, который стоит дорого, но однозначно сэкономит ваши деньги в долгосрочной перспективе. Особенно он понравится профессиональным фотографам, выполняющим много крупномасштабных печатных работ. В принтере используются чернильницы большой емкости, а не картриджи, и в нем достаточно чернил для печати до 3400 фотографий. Когда вам, наконец, понадобится заполнить чернильницы, вы просто покупаете бутылки с чернилами вместо того, чтобы платить за отдельные картриджи. Epson EcoTank ET-7750 использует красители CMYK плюс черный пигмент, чтобы действительно передать глубину изображения. Кроме того, устройство позволяет печатать изображения в формате A3.

4. Polaroid Mint

Максимальный размер печати: 2×3”.

Разрешение печати: 314×400 dpi.

Возможности подключения: Bluetooth.

Вес: 204 гр.

Цена: 118 долларов.

Плюсы:

низкая цена и эксплуатационные расходы,

5 вариантов цвета корпуса,

параметры предварительной печати.

Минусы:

требуется регулярная подзарядка.

Если вы хотите полностью соответствовать классическому духу Polaroid, то вам понадобится карманный принтер Mint. Это изящная маленькая модель, в которой используется бумага Zink, уже пропитанная цветными чернилами, поэтому вам не нужно беспокоиться о картриджах. Mint, идеально подходящий для печати фотографий со смартфона или изображений из Instagram, делает очаровательные маленькие отпечатки размером 2×3”. Фотографии при печати получают водостойкое защитное полимерное покрытие, которое не выцветает. Принтер подключается к вашему смартфону через Bluetooth, и, если вы заботитесь об общей цветовой гамме используемых гаджетов, будете рады узнать, что Polaroid Mint доступен в пяти цветовых вариантах.

5. Canon PIXMA TS6350

Максимальный размер печати: A4.

Разрешение печати: 4800×1200 dpi.

Возможности подключения: USB, беспроводное, Bluetooth.

Вес: 6,3 кг.

Цена: 225 долларов.

Плюсы:

встроенный сканер,

печатает быстро,

хороший универсальный аппарат.

Минусы:

ограниченный резервуар для чернил.

Фотопринтер — это нечто большее, чем просто распечатка изображений со смартфона или цифровой зеркальной камеры. Если у вас есть коллекция старых фотографий, которые вы хотите сохранить в цифровом виде, то сканер просто необходим. При том, что в нашем обзоре есть несколько вариантов со встроенными сканерами, Canon PIXMA TS6350 является фаворитом с точки зрения цены и универсальности. Это многофункциональный принтер с пятью чернильницами, который производит высококачественные фотографии с приличной скоростью, а благодаря сканеру он также идеально подходит для оцифровки содержимого ваших старых фотоальбомов.

6. Epson SureColor SC-P5000

Максимальный размер печати: A2.

Разрешение печати: 2880×1440 dpi.

Возможности подключения: USB.

Вес: 52 кг.

Цена: 1900 долларов.

Плюсы:

10 картриджей с чернилами,

печать до формата A2.

Минусы:

очень дорогой,

большой и тяжелый.

Canon PIXMA TS6350, созданный как для профессиональных фотографов, так и для репродукций произведений искусства, представляет собой устройство, способное справиться практически с любым заданием печати. Он печатает в формате до A2 на чем угодно — от стандартной бумаги до плакатного картона. Благодаря 10 чернильницам и внутреннему датчику калибровки цвета принтер обеспечит потрясающее качество печати. Устройство способно воспроизводить 99% цветов Pantone. Правда, один взгляд на цену скажет вам, что эта машина не для печати ваших любимых снимков со смартфона, но, если вам регулярно нужны крупномасштабные изображения высокого качества, Canon PIXMA TS6350 довольно быстро окупится.

7. Canon Pixma PRO-200

Максимальный размер печати: A3+.

Разрешение печати: 4800×2400 dpi.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 14,4 кг.

Цена: 600 долларов.

Плюсы:

невероятное фотографическое качество,

печать до формата А3+,

панорамные снимки длиной до 990 см.

Минусы:

относительно небольшие картриджи с чернилами.

Хотите отличное качество фотографий, не тратя большие деньги? Мы считаем, что Pixma PRO-200 от Canon обеспечивает идеальный баланс. Этот принтер работает на основе 8 чернил Chroma Life 100+ для невероятно точной цветопередачи и четкости. Он может печатать на бумаге любого формата до A3+ и даже может делать панорамные отпечатки длиной до 990 см. Конечно, печать здесь не происходит быстро. Распечатка фотографии размером 6×4” займет около 33 секунд при стандартном качестве, а довольно маленькие чернильные картриджи означают, что вам придется регулярно наполнять их. Но если вы сможете смириться с этим, то будете вознаграждены потрясающими фотографиями. Поддерживается печать на глянцевой, матовой или даже художественной бумаге.

8. Canon imagePROGRAF PRO-1000

Максимальный размер печати: A2.

Разрешение печати: 2400×1200 dpi.

Возможности подключения: USB, Ethernet, беспроводное.

Вес: 32,3 кг.

Цена: 1300 долларов.

Плюсы:

12 индивидуально заменяемых чернил,

великолепное качество печати,

печать панорам формата A2 и длиной до 1,2 м.

Минусы:

большой и тяжелый.

Нужно распечатать действительно большие фотографии? Как и Epson SureColor SC-P5000, Canon imagePROGRAF PRO-1000 обеспечивает печать форматом до A2, а также может использоваться для панорамных отпечатков длиной до 1,2 м. В нем используются 12 картриджей с пигментными чернилами Lucia Pro, которые можно заменять по отдельности, и качество печати просто потрясающее, особенно при печати на матовой бумаге или бумаге для художественной печати. Цветопередача невероятно точная. Когда вы печатаете на глянцевой бумаге, принтер применяет оптимизатор цветности, чтобы придать вашим отпечаткам гладкое верхнее покрытие, которое минимизирует бронзирование и разницу блеска.

9. Fujifilm instax Mini LiPlay

Максимальный размер печати: 2,1х3,4”.

Разрешение печати: 318 dpi.

Возможности подключения: Bluetooth.

Вес: 255 гр.

Цена: 160 долларов.

Плюсы:

встроенная камера,

хранилище для 45 фотографий,

использует пленку Instax Mini.

Минусы:

не лучшая камера.

FujiFilm instax Mini iPlay — это не столько принтер, сколько комбинация из цифровой камеры и портативного фотопринтера, которая также может печатать фотографии с вашего смартфона. Как и фотоаппараты Polaroid, он печатает фотографии на собственной пленке. Но в отличие от Polaroid вы можете выбирать, какие снимки действительно хотите распечатать, просматривая их на LCD-экране. Устройство довольно легкое, но камера с 4,9 Мр сенсором и 28 мм объективом с максимальной диафрагмой f/2 исключает его из списка покупок профессиональных фотографов. Это скорее забавная мгновенная камера, которую можно брать с собой на прогулку, и в этом отношении ее сложно чем-то заменить.