Впервые Sotheby’s выставил на аукцион бриллиант за криптовалюту

Впервые аукционный дом Sotheby’s выставил на продажу крупный редкий бриллиант грушевидной формы, который можно приобрести за криптовалюту.

Драгоценный камень под названием The Key 10138 весит 101,38 карата и классифицирован как «безупречный и высокой химической чистоты». Его оценочная стоимость – от 10 до 15 млн. долларов.

«Key 10138 — первый из значимых бриллиантов в мире, торги которого состоятся с участием криптовалют в качестве допустимого средства платежа. Он получил имя, символизирующее открытие новой эры в коммерции и технологиях, и это — ключ к истории», — говорится в сообщении аукционного дома.

За всю историю проведения аукционов на них было представлено менее десяти бриллиантов весом свыше 100 карат, а грушевидную огранку имели лишь два из них.

Торги состоятся 9 июля в Гонконге, а ставки, включая активы в биткоинах и Ethereum, будут приниматься как до начала мероприятия, так и в ходе живых торгов.