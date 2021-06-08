Впервые беспилотник успешно дозаправил самолет прямо в воздухе

Компания Boeing объявила о первой успешной дозаправке самолета прямо в воздухе беспилотным заправщиком. Впервые экспериментальный палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray дозаправил в полете истребитель F/A-18 Super Hornet.

В рамках контракта 2018 года компания Boeing обязалась создать четыре опытных беспилотника MQ-25 Stingray. После серии успешных испытаний аппарата и систем его управления, включая автоматические, контракт было решено расширить до изготовления семи беспилотников.

Планируется к концу года перевести испытания на авианосцы, чтобы максимально приблизиться к полевым условиям. Если испытания на авианосцах покажут эффективность работы MQ-25 Stingray, то ВМС США рассчитывают заказать не менее 70 единиц беспилотника-заправщика.

Использование MQ-25 в качестве дозаправщика освободит от этой работы обычные истребители, которые сейчас используются для этой задачи. Беспилотник будет использовать тот же комплект для дозаправки (подвесной бак и систему по выбросу шланга с конусом), который сейчас используется как подвесное оборудование на F/A-18 Super Hornet.

Кроме заправки F/A-18 Super Hornet система позволяет также заправлять в воздухе новейшие истребители F-35.