Volkswagen передал первые электрокары греческому острову Астипалея, который станет полностью «зеленым»

В прошлом году Volkswagen AG согласовал с правительством Греции программу превращения небольшого острова Астипалея в «умный зеленый остров». А уже в этом году этот план начал воплощаться в реальность, пишет издание motor. Площадь острова Астипалея, расположенного в юго-восточной части Эгейского моря, составляет менее 100 км2. В настоящий момент там проживает чуть больше 1300 человек, а в автопарке имеется порядка 1500 транспортных средств.

Глава Volkswagen AG Герберт Дисс и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис передали острову первую партию электромобилей, положив начало трансформации, которая полностью изменит Астипалею.

Посетивший остров Дисс лично передал местным полицейским электрокроссовер Volkswagen ID.4, который стал первым электрокаром, служащим стражам порядка в Греции. Кроме полиции, на электрические автомобили уже пересела администрация аэропорта и власти Астипалеи.

Пока в «зеленый» автопарк острова входят эти электрокары и два электроскутера Seat Mó, но в скором времени он заметно разрастется: уже в июне начнутся массовые продажи частным и корпоративным клиентам, которым предоставят субсидии. Кроме этого, на острове запустят каршеринговые и райдшеринговые сервисы с электрокарами и построят 230 зарядных станций Elli.

Кроме того, к 2023 году на острове появится крупная солнечная электростанция мощностью не менее 3 МВт, которая обеспечит энергией все автомобили и покроет до 60% общей потребности в электричестве. Пока же электроэнергию на острове вырабатывают дизельные генераторы, которые выбрасывают в атмосферу почти 5 тыс. тонн CO₂ в год.

В превращение Астипалеи в «зеленый» остров Volkswagen и греческое правительство инвестируют по 10 млн. евро. Трансформацию планируют полностью завершить к 2026 году. Глава немецкого концерна назвал Астипалею европейской «лабораторией декарбонизации», за которой могут последовать другие регионы и даже страны.