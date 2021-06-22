VMware объявляет об инициативе Zero Carbon Committed для содействия глобальному снижению углеродных выбросов

Компания VMware объявила о запуске облачной инициативы Zero Carbon Committed для своих партнеров. Цель инициативы — широкое принятие облачных технологий, способствующих защите окружающей среды. Инициатива поможет заказчикам VMware добиваться экологичности и углеродной нейтральности, работая с поставщиками облачных услуг, преследующими такие же цели.

Партнеры VMware со статусом Cloud Verified, участвующие в программе, должны использовать основанные на технологиях VMware программно-определяемые центры обработки данных, обеспечивающие экономичность инфраструктуры, энергоэффективность и углеродную нейтральность. Также они должны взять на себя обязательства по переводу этих ЦОДов на электропитание за счет возобновляемых источников энергии к 2030 г. К инициативе уже присоединились европейские компании Atea и OVHcloud, а также глобальные корпорации Equinix и IBM.

«Очень важно как можно скорее начать борьбу с изменениями климата, поэтому отрадно видеть, что компании, в числе которых клиенты и партнеры VMware, а также целые государства стремятся полностью перейти на использование безуглеродной энергии, — говорит Джо Багули (Joe Baguley), вице-президент и технический директор VMware в регионе EMEA. — Инициатива компании VMware продолжает ее курс помощи заказчикам в защите окружающей среды за счет более эффективного использования ИТ-инфраструктуры и облегчает переход наших клиентов и партнеров к низкоуглеродной экономике».

VMware давно работает над повышением своей экологичности, компания уже достигла углеродной нейтральности и поставила перед собой цель добиться нулевого уровня выбросов углерода в производственной и логистической деятельности к 2030 г. Это одна из целей Программы развития VMware до 2030 года — плана VMware по созданию более справедливого, экологичного и стабильного мира в следующие 10 лет. Главная составляющая 2030 Agenda — Intrinsic Sustainability («внутренняя экологичность»). Она помогает заказчикам VMware сокращать углеродные выбросы ЦОДов, переходя на решения для виртуализации, облачных вычислений и сотрудничества, и тем самым защищать окружающую среду.

VMware также поддерживает тенденцию на устойчивое развитие. К примеру, на прошедшем недавно VMWARE EXECUTIVE SUMMIT организаторы мероприятия подарили каждому участнику именное дерево. Идея инициативы заключалась в том, что недалеко от озера Байкал были посажены деревья, а участники получили именные сертификаты, подтверждающие посадку дерева.

Посмотреть запись мероприятия можно, пройдя по ссылке.