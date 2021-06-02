Visa назначила Кристину Дорош на должность вице-президента, регионального менеджера Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане

Visa объявила о назначении Кристины Дорош на должность вице-президента, регионального менеджера Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане с 1 июня. Следуя за трансформационными преобразованиями в развитии новых технологий и нормативно-правовой среды, Visa изменила структуру кластера на Кавказе и в Центральной Азии и повысила уровень главы субрегиона Центральной Азии и Азербайджана до уровня вице-президента.

В своей новой роли Кристина Дорош сосредоточится на развитии бизнеса электронных платежей в недавно созданном кластере Центральная Азия и Азербайджан, увеличивая ценность Visa для банков, торговцев и держателей карт. Это заслуженное признание достижений и профессионализма Кристины. Кристина — вдохновляющий лидер и наставник, поддерживающий развитие команды и продвигающий культуру признания.

«Мы очень рады назначению Кристины Дорош на должность вице-президента, главы кластера Центральная Азия и Азербайджан. Учитывая ее исключительные лидерские качества и опыт работы в разных странах, выдающийся рост Кристины в нашей компании – это заслуженное признание ее энтузиазма и постоянной поддержки разнообразия и расширения прав и возможностей женщин в странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Я уверена, что Кристина добьется впечатляющих результатов, руководя нашей командой и поддерживая наших клиентов на пути развития цифровых платежей в странах Центральной Азии и Азербайджане», — прокомментировала Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Последние пять лет в Visa Кристина занимала различные должности в сфере платежных решений и развития бизнеса. Помимо основных продуктов (дебет, кредит и премиум), она также руководит разработкой программ лояльности и направлением коммерческих карт, которые в комплексе являются основой для дальнейшего распространения электронных платежей. В 2019 году Кристина Дорош была назначена на созданную должность регионального менеджера Visa в странах Кавказского региона. Кристина находится в Алматы и с 1 июня приступила к руководству бизнесом Visa в странах Центральной Азии — Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане — и Азербайджане.