Visa, Азербайджанские железные дороги, Центральный и Международный Банки Азербайджана расширяют возможность бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах

Visa в партнерстве с Азербайджанскими железными дорогами, Центральным банком Азербайджана и Международным Банком Азербайджана объявляют о запуске системы бесконтактной оплаты проезда с помощью платежных банковских карт. Система бесконтактных платежей теперь доступна держателям банковских карт, выпущенных любым банком страны, на всех станциях Абшеронской кольцевой железной дороги — одного из самых популярных и загруженных пригородных транспортных маршрутов, обеспечивающих наиболее быстрое сообщение между Баку и Сумгаитом. Пассажиры могут удобно и безопасно оплачивать проезд бесконтактными платежными картами и кольцами.

Сегодня каждая из 14 станций Абшеронского кольцевого маршрута во всех направлениях оборудована турникетами со считывающими устройствами для приема бесконтактных платежей. Бесконтактный запуск на Азербайджанских железных дорогах имеет стратегическое значение как для улучшения инфраструктуры приема электронных платежей, так и для модернизации транспортной инфраструктуры в стране, предоставляя пассажирам новый опыт оплаты и помогая операторам более эффективно управлять транспортной системой.

В рамках данного запуска, для пассажиров предусмотрена возможность повысить категорию билетов до бизнес-класса с помощью бесконтактной оплаты в 27 бизнес-терминалах на всех станциях маршрута. Тариф зависит от дальности поездки — его стоимость рассчитывается исходя из количества станций, которые проезжает пассажир.

Таким образом, пассажиры могут оплачивать стоимость поездки быстро, удобно и безопасно.

Для транспортных операторов бесконтактные платежи обеспечивают оптимизацию процессов перевозки и регистрации пассажиров, а также снижают сопутствующие затраты.

Этот важный инфраструктурный проект, упрощающий для пассажиров оплату проезда в городском транспорте, инициирован и реализуется при поддержке Центрального Банка Азербайджана. Свои усилия для осуществления проекта объединили эквайер проекта Международный Банк Азербайджана, основной поставщик услуг Азербайджанские железные дороги; поставщик валидаторов и транспортного процессинга IBA Group; системный интегратор и менеджер программного обеспечения RBC Consulting; а также компания AzeriCard в качестве банковского процессора и Visa как технологический партнер.