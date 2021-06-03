Виртуальный продакшен. Новое слово в мире кино

История этой технологии глубоко уходит корнями во времена, когда автомобильные погони снимали на фоне экрана. Затем на рынок кинематографии очень крепко и надолго ворвался хромакей (зеленый экран). Но есть еще и другой игрок, который давным-давно хочет интегрироваться в мир кино — это игровая индустрия. Было много попыток, снимали фильмы на основе игр, разрабатывались игры на основе фильмов… Но все эти попытки не создавали реальной, натуральной синергии между двумя мирами.

— Мы еще с начала нулевых внимательно следили за всеми этапами развития этих двух индустрий и всегда в глубоко в душе верили, что это когда-нибудь случится. Первый знаковый шаг сделал Джеймс Камерон в фильме «Аватар». Там эффективно был использован виртуальный продакшен, но не для зрителей, а для съемочного процесса. Самый большой вклад в это слияние сделал шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро в партнерстве с таким гигантом игровой индустрии как Epic Games. Совместно они наконец-то поставили жирную точку в этом непростом слиянии, сделав его реальным. Многие подумают, что это безумно дорогая технология и у нее будут сложности на рынке. Но мы отчетливо понимаем, что одни из самых важных ресурсов — это время и деньги. Виртуальный продакшен экономит и то, и другое, — говорит сооснователь компании The17Studio Мир Азад Алиев.

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— Как представители киноиндустрии мы не могли оставаться в стороне от такой инновации и тоже решили начать ее применение в Азербайджане. Вот уже как более полугода мы разрабатываем программное обеспечение и моделируем различные сцены. И мы очень рады тому, что делаем виртуальный продакшен именно в Азербайджане! В стране, где соединяются Восток и Запад, теперь еще соединились игровая и киноиндустрии, — дополняет слова Мир Азада его партнер-сооснователь The17Studio Радель Вишневски. — Эта технология позволяет художественным руководителям, операторам и режиссерам позволить себе любую высоту полета мысли, импровизировать и создавать!».

Креативное агентство The17Studio было основано в 2019 году с целью объединить талантливых людей и привнести на азербайджанский рынок технологии, способные кардинально изменить рынок коммерческой рекламы. С того момента агентство заметно вышло за установленные в начале своей деятельности рамки и сегодня занимается продюсированием, продакшеном, брендингом, созданием пользовательских интерфейсов, активно инвестируя в передовые технологии для творчества. Работы The17Studio можно встретить не только на азербайджанском рынке, а команда агентства уже давно стала международной.