В Telegram стали доступны групповые видеозвонки и анимированные фоны

Мессенджер Telegram получил большое обновление – стали доступны групповые видеозвонки и несколько других полезных функций.

Групповые видеозвонки

С сегодняшнего дня пользователи могут включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Достаточно нажать на значок камеры, чтобы превратить голосовой чат в видеоконференцию. Это позволит использовать голосовые чаты для онлайн-уроков, деловых встреч или семейных собраний.

Если тапнуть на любую из видеотрансляций, она развернется на полный экран. Также можно закрепить видео от одного из участников, чтобы камера не переключалась на новых собеседников, когда они входят в чат. Режим видеоконференций в данный момент доступен первым 30 участникам, подключившимся к чату. Лимит скоро будет увеличен, чтобы пользователи Telegram могли транслировать лекции, игровые стримы, фестивали и т.д.

Трансляция экрана

Появилась возможность трансляции изображения с экрана. Более того, можно еще и параллельно стримить с камеры смартфона.

Настройки шумоподавления

В новой версии приложения улучшена функция шумоподавления, которая избавляет от нежелательных фоновых звуков. При необходимости ее можно отключить в настройках голосового чата.

Поддержка планшетов и компьютеров

Интерфейс групповых звонков оптимизирован для больших экранов ноутбуков и компьютеров, а также планшетов — как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Кнопка в правом верхнем углу разворачивает боковую панель, позволяющую просматривать видеотрансляции и список участников на одном экране.

В десктопной версии Telegram голосовой чат открывается в отдельном окне, чтобы можно было удобно продолжать переписываться в чатах, не теряя из виду видеоконференцию. При демонстрации экрана с ПК можно показывать весь рабочий стол или конкретное приложение.

Анимированные фоны

Новые анимированные фоны для чатов алгоритмически смешиваются из нескольких цветов и плавно переливаются при отправке сообщений и открытии клавиатуры.

Эти анимации оптимизированы, чтобы почти не сказываться на заряде аккумулятора, и теперь доступны для всех тем оформления по умолчанию.

Возможность создать фон и отправить его друзьям

Создать свой собственный уникальный анимированный фон очень легко. Достаточно выбрать любые три или четыре цвета и один из десятков узоров — остальное алгоритм сделает за вас. Ссылкой на созданный фон можно поделиться с друзьями и близкими.

Анимации при отправке сообщений

Теперь стикеры и эмодзи изящно перелетают в чат из панели. На iOS новые анимации используются также для вложений и при отправке текстовых сообщений. Набранный текст плавно превращается в исходящее сообщение.

iOS: полупрозрачность и новые иконки

В приложении для iOS новые фоны выглядят еще более впечатляюще, поскольку слегка просвечивают через полупрозрачные элементы интерфейса. Кроме того, иконку приложения iOS можно изменить на один из новых переливающихся логотипов в Настройках > Оформление.

Подсказки об актуальности данных

Чтобы сохранить доступ к учетной записи в Telegram, необходимо, чтобы к ней всегда был привязан актуальный номер телефона. Новое уведомление в приложении для iOS поможет не забывать обновить данные и быстро перейти в нужный раздел настроек, если ваш номер изменился. Для пользователей Android такие уведомления будут добавлены в следующем обновлении, а пока что для смены номера достаточно нажать на него на главной странице настроек.

Кроме того, теперь в любом приложении при смене настроек двухэтапной аутентификации вы получите оповещение от Telegram.

Меню ботов

Команды для общения с ботами теперь можно удобно просматривать и отправлять через специальное меню. Также создатели ботов теперь могут размещать в поле ввода подсказки, чтобы было понятнее, ввод каких данных от вас ожидается.

Импорт стикеров

С помощью бота @stickers любой пользователь Telegram может создавать новые наборы стикеров, а также получать статистику использования своих наборов. С сегодняшнего дня сторонние разработчики могут создавать приложения, которые помогут людям создавать новые уникальные стикеры и импортировать их в Telegram одним касанием.

Новые анимированные эмодзи

В новой версии добавлены новые анимированные эмодзи.