В Сети появились скриншоты операционной системы Windows 11

В Сети появились скриншоты Microsoft Windows 11, которые демонстрируют новый пользовательский интерфейс операционной системы, меню «Пуск» и многое другое.

Интерфейс Windows 11 очень напоминает Windows 10X. Microsoft пыталась упростить интерфейс Windows для использования на устройствах с двумя экранами, но в конечном счете отказалась от дальнейшей разработки Windows 10X. Позже компания пообещала использовать те наработки в основной версии ОС.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI

— Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021