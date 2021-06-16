В Сети появились скриншоты операционной системы Windows 11

В Сети появились скриншоты Microsoft Windows 11, которые демонстрируют новый пользовательский интерфейс операционной системы, меню «Пуск» и многое другое.

Интерфейс Windows 11 очень напоминает Windows 10X. Microsoft пыталась упростить интерфейс Windows для использования на устройствах с двумя экранами, но в конечном счете отказалась от дальнейшей разработки Windows 10X. Позже компания пообещала использовать те наработки в основной версии ОС.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Наиболее заметные изменения касаются панели задач. Microsoft решила сместить иконки приложений с левого нижнего края экрана в центр. Здесь же находится и новая кнопка меню «Пуск». Если такой вариант не нравится, можно вернуть их обратно в левую часть панели задач. Меню «Пуск» также обновили. В верхней части можно закрепить приложения, которыми вы чаще всего пользуетесь, а чуть ниже система будет предлагать доступ к папкам и файлам на ее усмотрение.

В новой версии операционной системы используются закругленные углы окон. Контекстуальные меню, иконки, а также окно проводника — теперь все имеет закругленные углы, включая иконки и окна меню «Пуск».

На панели задач можно увидеть новую иконку Widgets (виджеты).

В Windows 11 добавили новые инструменты для удобной организации окон на экране.

Магазин приложений Windows Store пока что не выглядит переработанным, хотя ранее появлялась информация о том, что его планируют существенно изменить.

Microsoft также улучшила в Windows 11 приложение Xbox. Теперь оно интегрировано непосредственно в саму ОС, предоставляет быстрый доступ к играм Xbox Game Pass, социальным функциям сети Xbox, а также к цифровому магазину Xbox. Интерфейсы Xbox Game Bar и Windows Game Mode пока не изменились.

При каждой загрузке Windows 11 пользователя будет встречать новая мелодия запуска системы.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

Microsoft подробно расскажет о «новом поколении Windows» на специальном мероприятии, которое состоится 24 июня.