В продажу поступил первый в мире холодильник с Huawei HarmonyOS

Компания Midea выпустила первый в мире smart-холодильник, который работает под управлением операционной системы Huawei HarmonyOS.

Холодильник может информировать пользователей о свежести продуктов в нем, а также предоставлять большое количество кулинарных рецептов. Можно даже выбрать блюда на основе оставшихся в холодильнике продуктов.

Новинка Midea имеет специальное пространство с нулевой температурой, что устраняет необходимость для пользователей размораживать мясные продукты перед приготовлением.

Smart-холодильник имеет общий объем 603 литра, из которых 382 литра составляют различные холодильные отсеки, а морозильная камера имеет объем 194 литра. Производитель отмечает высокую энергоэффективность устройства.

Стоимость холодильника для первых покупателей составляет 1100 долларов.