В облачном хранилище OneDrive стала доступна функция фоторедактора

Компания Microsoft объявила о ряде нововведений в работе облачного хранилища OneDrive. Пользователям стала доступна функция редактирования фотографий без использования стороннего ПО.

Microsoft добавила в сервис базовые функции редактирования фотографий — пользователи могут обрезать изображения, поворачивать их на 90/180 градусов, а также работать с яркостью и цветом. Указанные функции работают только с файлами в формате JPEG и PNG. Также реализована улучшенная поддержка устройств на базе Android. Например, пользователи OneDrive на Android могут транслировать свои фотографии на другие устройства через Chromecast.

Вскоре разработчики также добавят в сервис новый способ организации фотографий. OneDrive сможет автоматически создавать папки в зависимости от источника загрузки файлов: например, при сохранении файлов из WhatsApp, система создаст папку с соответствующим названием. Это даст возможность не только быстро находить необходимые файлы, но и просматривать конкретную папку, а не все содержимое хранилища.

Фоторедактор уже доступен в веб-версии приложения и на Android. Пользователи iOS получат к нему доступ в конце этого года.