24.06.2021

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В Instagram стала доступна возможность выкладывать фото и видео с десктопа

Instagram

Функция загрузки медиафайлов с десктопной версии приложения Instagram появилась в тестовом режиме у части пользователей. Раньше функция была доступна исключительно в мобильных приложениях.

В десктопе теперь можно загружать фото и видео по иконке «плюса» в правом верхнем углу, а затем изменять размер изображения, накладывать фильтры и вручную изменять параметры снимка.

О появлении новой функции начали сообщать пользователи в сети. Официально Instagram о запуске функции не объявлял.

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