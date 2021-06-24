В Instagram стала доступна возможность выкладывать фото и видео с десктопа

Функция загрузки медиафайлов с десктопной версии приложения Instagram появилась в тестовом режиме у части пользователей. Раньше функция была доступна исключительно в мобильных приложениях.

В десктопе теперь можно загружать фото и видео по иконке «плюса» в правом верхнем углу, а затем изменять размер изображения, накладывать фильтры и вручную изменять параметры снимка.

О появлении новой функции начали сообщать пользователи в сети. Официально Instagram о запуске функции не объявлял.