В Google Photos больше не будет бесплатного безлимитного хранилища

С сегодняшнего дня вступила в силу новая политика Google Photos. С 1 июня 2021 года сервис больше не будет предлагать опцию бесплатного безлимитного хранилища фото и видео в высоком качестве (16 Мп для фото и Full HD для видео).

Теперь будет доступно только 15 Gb пространства, которые предоставляются для каждого аккаунта Google. Изменение не затронет фотографии и видео, загруженные до 1 июня.

Для любых медиафайлов, загруженных после 1 июня, превышающих бесплатные 15 Gb, потребуется платная подписка. На текущий момент подписка Google One, предлагающая дополнительное место в облаке, обходится в 1,99 доллара в месяц. За эти деньги пользователь получит 100 Gb пространства. Тариф с 200 Gb места обойдется в 2,99 доллара в месяц. Есть вариант с 2 Gb хранилища – 9,99 доллара в месяц.

Владельцев смартфонов Pixel 2-5 это нововведение не коснется. Они и дальше смогут продолжать безлимитно загружать фото и видео в Google Photos в высоком качестве