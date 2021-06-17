В Epic Games Store проходит раздача Hell is Other Demons и Overcooked!2
На этой неделе в Epic Games Store стали бесплатными две игры — Hell is Other Demons и Overcooked!2.
Hell is Other Demons — платформер с элементами рогалика, где предстоит сражаться с сотнями демонов, свергать боссов и наслаждаться композициями в жанре синтвейв.
Overcooked! 2 — одна из лучших кооперативных и соревновательных игр, где игрокам надо заниматься готовкой в самых разных условиях.
Обе игры можно забрать до 24 июня.
На следующей неделе бесплатными вновь станут две игры: платформер Sonic Mania и аркадная гонка Horizon Chase Turbo.