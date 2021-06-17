В Epic Games Store проходит раздача Hell is Other Demons и Overcooked!2

На этой неделе в Epic Games Store стали бесплатными две игры — Hell is Other Demons и Overcooked!2.

Hell is Other Demons — платформер с элементами рогалика, где предстоит сражаться с сотнями демонов, свергать боссов и наслаждаться композициями в жанре синтвейв.

Overcooked! 2 — одна из лучших кооперативных и соревновательных игр, где игрокам надо заниматься готовкой в самых разных условиях.

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Обе игры можно забрать до 24 июня.

На следующей неделе бесплатными вновь станут две игры: платформер Sonic Mania и аркадная гонка Horizon Chase Turbo.