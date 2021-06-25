25.06.2021

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В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sonic Mania и Horizon Chase Turbo

Epic Games Store

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Sonic Mania и Horizon Chase Turbo.

Sonic Mania — 2D-платформер о еже Сонике, стилизованный под игры с Sega Mega Drive.

Horizon Chase Turbo — аркадная гонка, вдохновленная играми 80-х и 90-х годов. В игре есть режим сплит-скрина для совместной игры в составе до четырех человек, 48 городов, 109 трасс и 31 машина.

Обе игры можно забрать до 1 июля. На следующей неделе в Epic Games Store будут отдавать бесплатно футуристическую головоломку The Spectrum Retreat.

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