В Epic Games Store можно бесплатно забрать Sonic Mania и Horizon Chase Turbo
На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает две игры: Sonic Mania и Horizon Chase Turbo.
Sonic Mania — 2D-платформер о еже Сонике, стилизованный под игры с Sega Mega Drive.
Horizon Chase Turbo — аркадная гонка, вдохновленная играми 80-х и 90-х годов. В игре есть режим сплит-скрина для совместной игры в составе до четырех человек, 48 городов, 109 трасс и 31 машина.
Обе игры можно забрать до 1 июля. На следующей неделе в Epic Games Store будут отдавать бесплатно футуристическую головоломку The Spectrum Retreat.