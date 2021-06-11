В Epic Games Store можно бесплатно получить экшен Control

На этой неделе в Epic Games Store можно бесплатно забрать Control. Игру можно забрать до 17 июня.

Control — сюжет игры рассказывает о Джесси Фейден, сотруднице Федерального бюро контроля, которая раскрывает тайны ее штаб-квартиры — Старейшего дома.

Через неделю бесплатными станут две игры: экшен-платформер Hell is Other Demons и Overcooked!2.

Hell is Other Demons — платформер с элементами рогалика, где предстоит сражаться с сотнями демонов, свергать боссов и наслаждаться композициями в жанре синтвейв.

Overcooked! 2 — это одна из лучших кооперативных и соревновательных игр, где игрокам надо заниматься готовкой на местной кухне.