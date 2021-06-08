В Apple Music стал доступен lossless-формат и функция объемного звука Dolby Atmos

Компания Apple объявила об официальном запуске новых функций для музыкального потокового сервиса Apple Music.

Пользователям открыт доступ к музыке без потери качества (lossless) и опции пространственного звука Dolby Atmos. Подчеркивается, что доступ открыт подписчикам Apple Music без дополнительных доплат.

Новый lossless-формат можно опробовать на любом устройстве с MacOS, iOS, iPadOS и даже Apple TV. В будущем поддержку добавят и для колонок HomePod и HomePod Mini. При простом запуске проигрывания, сервис воспользуется стандартным форматом AAC, поэтому для использования lossless необходимо изменить системные настройки в разделе «Музыка». Объемный звук доступен на наушниках AirPods и всех встроенных динамиках последних моделей iPhone, iPad и Mac.

На старте в сервисе доступно около 20 млн. композиций в новом формате, но до конца 2021 года Apple обещает адаптировать всю свою библиотеку.

У некоторых пользователей опции по-прежнему могут оставаться недоступными, нужно немного подождать, поскольку Apple активирует их на серверной стороне. Можно будет выбрать, будет ли пространственное аудио с Dolby Atmos всегда включено, всегда отключено или включаться и отключаться автоматически при подключении устройств с поддержкой этой функции. Отдельной строкой можно выбрать использовать аудиофайлы в формате без потерь.