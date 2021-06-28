Утечки корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов составляют 35%

На фоне перехода на удаленную работу выросло число утечек корпоративных данных с помощью фотографий или скриншотов экранов — 35% от общего числа, пишет «Коммерсант». Росту подобных инцидентов способствует, в частности, распространение систем защиты, которые делают невозможными другие способы кражи данных из компаний. По мнению экспертов, полностью защититься от подобных хищений невозможно.

Согласно исследованиям компаний «Крок» и EveryTag, посвященным наиболее популярным каналам утечек данных от инсайдеров из финансового, промышленного сегментов, ритейла и IT, следует, что большая часть (35%) утечек приходится на фотографирование и скриншоты экрана. Еще в 13% случаев инсайдеры делают физические копии документов. 30% утечек происходит через мессенджеры, e-mail и соцсети.

76% опрошенных организаций сообщили, что знают об утечках и пытаются расследовать их, 21% заявили, что у них нет возможностей найти инсайдеров, а 17% даже не отслеживают утечки. 48% респондентов считают, что традиционные системы защиты от утечек (DLP-системы) не могут оградить конфиденциальные данные от фотографирования и передачи их физических копий.