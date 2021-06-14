Ubisoft показала первый трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora
Компания Ubisoft на выставке E3 2021 показала первый трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora. Разработкой проекта занимается внутренняя студия Massive Entertainment с использованием движка Snowdrop, который использовался в шутере The Division.
Игра расскажет отдельную историю, события которой разворачиваются на Западных рубежах – ранее невиданной части Пандоры. Игрокам предстоит играть за На’ви, исследовать живой динамичный мир, населенный уникальными существами и новыми персонажами, а также бороться с силами RDA, которые угрожают природе. Сюжетная линия будет оригинальной и не связана с фильмом.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а также на платформах стриминга Google Stadia и Amazon Luna.
Выход игры запланирован на 2022 год, но более точные сроки пока не называются.