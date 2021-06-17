TWS-наушники Honor TWS Earbuds 2 SE: активное шумоподавление и до 32 часов автономности

Компания Honor представила полностью беспроводные наушники TWS Earbuds 2 SE. Главными особенностями девайса стали поддержка функции активного шумоподавления (с режимом прозрачности), длительное время автономной работы без подзарядки (до 10 часов прослушивания музыки) и эргономичный дизайн с удобной посадкой в ухе с водозащитой IPX4.

За качество и объем звука отвечают 10-мм драйверы и протокол Bluetooth 5.2, а чистую передачу голоса во время звонков обеспечат парные микрофоны. Есть поддержка быстрой зарядки: всего 10 минут дозарядки в кейсе хватит на 4 часа работы, с учетом кейса наушники смогут обеспечить до 32 часов автономности. Кейс оснащен портом USB-С и содержит в себе батарею емкостью 410 мАч

Также есть поддержка функции быстрой синхронизации при открытии крышки кейса. Управление воспроизведением выполняется с помощью прикосновений к сенсорным зонам.

TWS-наушники Honor Earbuds 2 SE в черном и белом исполнении поступят в продажу в Китае 25 июня по цене 73 доллара.