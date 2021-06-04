Twitter запустил платную подписку Blue

Компания Twitter официально объявила о запуске сервиса под названием Twitter Blue. Подписка уже доступна в Канаде и Австралии. Пользователям других стран придется немного подождать. Стоимость подписки составляет 2,99 долларов в месяц.

Twitter Blue предлагает пользователям несколько дополнительных функций. Появится возможность отмены только что опубликованного твита (функция Undo Send). Пользователь может устанавливать тайм-аут до 30 сек — запись не появится в ленте, пока не пройдет указанный временной отрезок. Если же пользователь передумал публиковать твит, пока тайм-аут не завершился, можно нажать на кнопку отмены.

Также подписчики сервиса Blue получат дополнительные инструменты кастомизации и оформления приложения Twitter. Можно будет установить кастомную иконку программы, а также изменить цветовую гамму интерфейса. Помимо этого, пользователи Blue смогут добавлять твиты в закладки и будут иметь приоритет при обращении в службу поддержки.