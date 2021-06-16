The Medium выйдет 3 сентября на PlayStation 5

3 сентября The Medium — бывший эксклюзив Xbox Series X/S и ПК — выйдет на PlayStation 5. Создатели хоррора поделились новым трейлером на YouTube-канале PlayStation. Согласно его описанию, на консоли Sony игра получит полную поддержку геймпада DualSense.

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The Medium — психологический хоррор от авторов Observer и Layers of Fear. Главные особенности — возможность переключаться между двумя мирами и саундтрек, в создании которого принимал участие Акира Ямаока (Akira Yamaoka). Игра рассказывает о девушке-медиуме по имени Марианна, которую преследует видение убийства ребенка. Для того, чтобы выяснить, что с ней происходит, героиня отправляется в заброшенный отель-пансионат.

Игра вышла на ПК и Xbox Series X/S 28 января 2021 года. ПК-версия игры получила от критиков 75 баллов из 100 на Metacritic и 7,3 балла из 10 по версии пользователей.