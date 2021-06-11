Tesla начала поставки Model S Plaid — самого быстрого электромобиля компании

Компания Tesla объявила о выпуске электрического седана Model S Plaid. Сегодня ночью в США глава компании Илон Маск (Elon Musk) провел официальное мероприятие, на котором отметил, что это самый быстрый серийный автомобиль в мире. Новинка уже начала сходить с конвейера.

По сравнении с базовой версией модель Model S Plaid отличается обновленными литий-ионными аккумуляторами, улучшенным тепловым насосом, роторами двигателя с углеродными втулками и рекордным для серийных автомобилей коэффициентом лобового сопротивления 0,208. Маск утверждает, что за счет нового оборудования автомобиль на 30% дольше работает в холодную погоду и потребляет на 50% меньше энергии при обогреве и охлаждении салона.

Tesla Model S Plaid оснащен тремя электродвигателями общей мощностью 1020 л. с. Электромобиль способен разогнаться с места от 0 до 100 км/ч за 1,99 сек, а максимальная скорость достигает 322 км/ч. Но такой результат можно получить только на идеальной трассе с гоночными шинами.

На полном заряде автомобиль может проехать до 628 км с базовыми 19-дюймовыми колесами, а версия на 21-дюймовых дисках (нужно доплатить 4500 долларов) проезжает без подзарядки до 563 км. Поддерживается быстрая зарядка: за 15 мин. запас пополняется на 300 км хода.

Model S Plaid получился не только быстрым, но и безопасным. Отмечается, что компания уверена в пятизвездном рейтинге автомобиля. Кроме того, электромобиль хорошо оснащен — фронтальный дисплей диагональю 17 дюймов, используемый в составе информационно-развлекательной системы, дополнен задним 8-дюймовым экраном. Акустическая система состоит из 22 громкоговорителей — они обеспечивают 920 Вт звука.

Во время мероприятия Маск не мог не затронуть тему встроенной игровой консоли уровня PlayStation 5 — он продемонстрировал работу игры Cyberpunk 2077 прямо на 17-дюймовом экране автомобиля.

Стоимость Tesla Model S Plaid стартует с отметки 130100 долларов. Первые 25 экземпляров Model S Plaid уже отправились к своим владельцам.