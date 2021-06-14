Стоимость полета с основателем Amazon на корабле New Shepard составила 28 млн. долларов

Компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, продала на онлайн-аукционе один билет в космос на космическом корабле New Shepard. Стоимость билета 28 млн. долларов.

Всего в торгах участвовали более 7500 человек из 159 стран мира. Имя победителя будет объявлено в ближайшие недели. Запуск многоразовой ракеты с шестиместной капсулой состоится уже в следующем месяце, 20 июля. Помимо туриста и сотрудников космического агентства, в состав экипажа войдут Джефф Безос, его брат Марк Безос и еще один человек, имя которого также станет известно позднее.

В рамках запланированного полета New Shepard поднимется на высоту 100 км. Члены экипажа пробудут в невесомости несколько минут, а затем вернутся на Землю. Разработанный для суборбитальных полетов космических туристов корабль New Shepard ранее неоднократно проходил испытания, но без людей на борту.

Вырученные деньги направят в фонд Club for the Future, который Blue Origin учредила в 2019 году. Организация стремится привлечь интерес будущих поколений к изучению наук, технологий, инженерии, математики и освоению космоса.