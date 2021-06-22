Стартовала регистрация на 13-й чемпионат мира по компьютерным играм IeSF

Федерация киберспорта Азербайджана и Министерство молодежи и спорта объявляют о начале регистрации для участия в 13-м чемпионате мира по компьютерным играм по версии IeSF в рамках 15-го национального чемпионата. На этот раз регистрация осуществляется по четырем дисциплинам:

Командные: DOTA 2 (5х5) и Counter-Strike: Global Offensive (5х5);

Индивидуальные: eFootball PES 2021 (1х1) и Tekken 7 (1х1).

В чемпионате могут принять участие граждане Азербайджана старше 16 лет. Чемпионат проводится при технической поддержке Gaming League Azerbaijan (GLA). Главный спонсор Федерации — Topaz. Регистрацию можно пройти на сайте Федерации киберспорта Азербайджана по ссылке http://registration.azkif.az/.