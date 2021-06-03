03.06.2021

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Стала известна дата анонса «нового поколения Windows»

Microsoft Windows

Компания Microsoft опубликовала тизер предстоящего мероприятия, на котором будет представлено «новое поколение Windows». Презентация пройдет в режиме онлайн-трансляции, а в ее проведении примут участие генеральный директор компании Сатья Наделла (Satya Nadella) и вице-президент Панос Панай (PanosPanay). Мероприятие состоится 24 июня 2021 года.

Напомним, что ранее, в ходе конференции для разработчиков Build 2021, глава Microsoft заявил, что последние несколько месяцев разработчики компании тестируют «новое поколение Windows» и назвал грядущее обновление «одним из наиболее значимых за последнее десятилетие».

Ожидается, что грядущая сборка ОС с кодовым названием Sun Valley получит ряд значительных визуальных нововведений в области пользовательского интерфейса. Кроме того, в список функций модифицированной версии Windows войдут поддержка технологии Xbox Auto HDR, улучшение работы Bluetooth и другое.

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