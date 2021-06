Square Enix анонсировала игру «Стражи Галактики» и DLC «Битва за Ваканду» для «Мстителей»

Компания Square Enix на E3 2021 анонсировала новую игру по кинокомиксу Marvel — Guardians of the Galaxy (Стражи Галактики). Разработкой игры занималась студия Eidos Montreal, создавшая «Deus Ex: Human Revolution» и «Mankind Divided».



Главным героем станет Питер Квилл, лидер Стражей галактики, также известный как «Звездный лорд». Вместе с ним в игре появятся и остальные члены команды: Гамора, Дракс, Грут и Ракета. Квилл сможет стрелять из бластеров, летать и пользоваться умениями своих компаньонов, но полностью управлять остальными «Стражами галактики» нельзя.

Разработчики подчеркнули, что Guardians of the Galaxy — одиночная игра, ориентированная на сюжет, в которой принятые решения будут иметь последствия.

Экшен с сюжетом от третьего лица выйдет на Xbox, PlayStation и ПК 26 октября.

Помимо анонса новой игры, Square Enix показала трейлеры двух DLC для игры «Мстители» 2020 года — «The Cosmic Cube» (релиз 22 июня) и «War for Wakanda» (выйдет в августе).