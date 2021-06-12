Спутниковый интернет системы Starlink появится в самолетах

Спутниковый интернет системы Starlink, активно развиваемый компанией SpaceX, расширяется на все новые сферы.

Ранее Илон Маск (Elon Musk) пообещал сделать Starlink «полностью мобильным»: им смогут пользоваться на кораблях, грузовых автомобилях и самолетах. Теперь Джонатан Хофеллер (Jonathan Hofeller), вице-президент SpaceX, заявил, что компания ведет переговоры с рядом авиакомпаний по использованию Starlink на бортах самолетов:

«У нас есть собственный авиационный продукт в разработке… на сегодняшний день мы уже провели несколько демонстраций и надеемся, что этот продукт будет окончательно доработан для установки на самолеты в самом ближайшем будущем».

Комплект для использования в самолетах, по словам Хоффлера, похож на потребительский, но «с очевидными улучшениями для использования в авиации». Он также добавил, что авиационное оборудование разработано и построено самой SpaceX.