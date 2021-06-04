Создаем инфографику. Легко, удобно и без особых затрат

Инфографика позволит вам превратить горы данных в легко воспринимаемые визуальные изображения. Информация станет более доступна, когда ее восприятие произойдет через хорошо продуманную инфографику, а не в виде плотных массивов данных. Однако, процесс создания инфографики может занять много времени. Чтобы помочь вам в этом, мы выбрали лучшие инструменты и приложения для создания инфографики, включая платные и бесплатные. Хотя, как показывает практика, даже бесплатные варианты могут быть на удивление эффективны, а многие из них нацелены на непрофессиональных или начинающих дизайнеров.

1. Adobe Spark

Цена: Бесплатно или от 10,10 фунтов стерлингов в месяц.

Бесплатная пробная версия: 14 дней.

Сайт: https://www.adobe.com/express

Плюсы:

простой в использовании,

идеально подходит для социальных сетей,

функциональная бесплатная версия.

Минусы:

самые красивые шаблоны платные.

Если вам нужен инструмент для быстрого и простого создания инфографики для социальных сетей, то Adobe Spark — это то, что нужно. Здесь вы найдете более 10000 шаблонов и тысячи бесплатных ресурсов без лицензии, которые сделают ваш дизайн более привлекательным. Существует базовый бесплатный план, но вам понадобится подписка, чтобы разблокировать массу необходимых функций и удалить брендинг Adobe Spark. Spark использует редактор перетаскивания, который запускается с шаблоном по умолчанию. Просто найдите в шаблонах тот, который вам нужен, и начните редактировать. Вы можете добавить свой собственный фон, изменить текст, добавить изображение, ввести значок и включить в дизайн собственный логотип. По окончании работы одним щелчком можно изменить размер инфографики для вашей любимой социальной сети и загрузить ее.

2. Canva Infographic Tool

Цена: Бесплатно или от 11,99 фунтов стерлингов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://www.canva.com

Плюсы:

мощный инструмент,

огромная библиотека,

отлично подходит для совместной работы.

Минусы:

работает только on-line.

Canva — это мощный и простой в использовании инструмент для on-line дизайна, который подходит для всех видов творческих задач — от брошюр до презентаций и многого другого. Canva также предлагает пользователям обширную библиотеку изображений, значков, шрифтов и функций. Здесь вы найдете специальный инструмент для создания инфографики, который можно использовать бесплатно и который включает сотни элементов дизайна и шрифтов. Другие элементы премиум-класса можно купить всего за 1 доллар.

3. Snappa

Цена: Бесплатно или от 10 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://snappa.com

Плюсы:

блестящий бесплатный план,

обширная коллекция изображений,

возможность использовать собственный логотип компании.

Минусы:

на основе браузера, поэтому необходимо подключение к интернету.

Графический инструмент Snappa позволит вам создавать действительно привлекательную инфографику. Он очень прост в использовании, обладает массой готовых шаблонов и библиотекой, полной изображений в высоком разрешении (более 4 млн.). Snappa позволяет удалять фон изображения одним щелчком мыши и включает ряд текстовых эффектов и графики, которые можно добавить в любой момент. Вы даже можете поделиться готовой инфографикой в социальных сетях прямо из программы. Бесплатный план рассчитан на одного пользователя, включает 6000 шаблонов и возможность осуществлять загрузку три раза в месяц. Подписка на платные варианты предоставляет больше возможностей.

4. Piktochart

Цена: Бесплатно или от 24,17 доллара в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://piktochart.com

Плюсы:

широкие возможности по настройке,

отличная бесплатная версия.

Минусы:

водяные знаки разработчика при использовании бесплатной версии.

Если вам нужна инфографика начального уровня, то именно Piktochart избавит вас от рутинной работы с помощью простых в настройке шаблонов. После того, как вы загрузите свою статистику, приступайте к настройке макета и выбору цветовой схемы. Учитывая что инфографика сама по себе является формой искусства, Piktochart представляет собой отличный способ разобраться в этой области. Существуют различные варианты ценообразования, включая бесплатную версию, которая позволяет создавать до пяти визуальных эффектов. Но вам придется заплатить, чтобы избавиться от водяного знака Piktochart.

5. DesignCap

Цена: Бесплатно или от 4,99 доллара в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://www.designcap.com

Плюсы:

простой в использовании,

доступная цена для неограниченного функционала.

Минусы:

красивые шаблоны платные.

DesignCap — это бесплатный инструмент для создания инфографики, который прост в использовании и включает ряд шаблонов, правда, за некоторые из них вам придется заплатить. Помимо этого, он предлагает значки, иллюстрации и стандартные изображения, а также возможность загружать свои собственные. Бесплатный план позволяет экспортировать до пяти файлов в формате *.jpg. Вы можете перейти на базовый план, заплатив 4,99 доллара в месяц, чтобы получить доступ к неограниченному количеству шаблонов и возможность экспорта в форматы *.png и *.pdf с высоким разрешением.

6. MURAL

Цена: Бесплатно или от 12 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: 30 дней.

Сайт: https://www.mural.co

Плюсы:

отлично подходит для совместной работы с командой,

гибкие инструменты,

хорошая бесплатная пробная версия.

Минусы:

нет бесплатного плана.

Благодаря интерактивным инструментам, работающим в режиме реального времени, MURAL позволяет любому пользователю думать и действовать как дизайнер. Как инструмент для создания инфографики MURAL нацелен на командную работу, позволяя группе создавать идеи с помощью изображений и более эффективно сотрудничать. Пользователи могут использовать возможности рукописного ввода в приложениях для Windows, свободно рисовать на полноценной интерактивной доске и обмениваться отзывами с членами команды, чтобы все были в курсе хода проекта. Если вашей команде необходимо сотрудничать и обмениваться данными визуально, то MURAL может стать для вас необходимым инструментом.

7. Visme

Цена: Бесплатно или от 15 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://www.visme.co/make-infographics

Плюсы:

удивительный набор возможностей, включая шрифты, значки и изображения,

увлекательный процесс.

Минусы:

дорого.

Visme можно использовать для создания презентаций, но он лучше всего ориентирован на создание привлекательной инфографики. Этот бесплатный инструмент включает в себя более 100 шрифтов, миллионы бесплатных изображений и тысячи качественных значков. Также здесь есть варианты включения видео и аудио, в том числе возможность записи голоса прямо в редактор. Вы также можете анимировать свой контент, чтобы сделать его более понятным. Что отличает этот инструмент от остальных в этом списке, так это то, что Visme позволяет пользователям создавать инфографику за несколько минут благодаря библиотеке готовых ресурсов. Это облегчает работу людям, далеким от дизайна. Visme также дает пользователям возможность создавать интерактивную и анимированную инфографику.

8. Biteable

Цена: Бесплатно или от 19 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://biteable.com

Плюсы:

1,8 млн. изображений, видео и анимаций даже в бесплатном плане,

простое создание специализированной видеоинфографики.

Минусы:

водяные знаки в бесплатной версии.

Хотите что-то оригинальное? Biteable дает пользователям возможность создавать высококачественную видеоинфографику, которой можно делиться в социальных сетях. Этот инструмент не только предоставляет привлекательные и высококачественные изображения для творческой работы, но и предлагает саундтреки, которые действительно заставят ваши творения петь. Имея в своем распоряжении множество готовых шаблонов, Biteable устраняет барьер для входа, который так часто мешает людям использовать видео в полной мере. Так же здесь доступен ряд платных планов, а бесплатный план позволяет создавать и делиться до 10 видеопроектами с водяными знаками Biteable.

9. Google Charts

Цена: Бесплатно.

Сайт: https://developers.google.com/chart

Плюсы:

широкие возможности для настройки,

динамический,

бесплатно.

Минусы:

только графики.

Инструменты Google для создания диаграмм достаточно мощные, простые в использовании и бесплатные. Вы можете выбирать из множества шаблонов и настраивать обширный набор опций, чтобы они идеально соответствовали внешнему виду вашего сайта. Подключая ваши данные в режиме реального времени, Google Charts представляет собой простой инструмент для создания инфографики для интернет-ресурса.

10. Infogram

Цена: Бесплатно или от 19 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://infogram.com

Плюсы:

возможность загрузки собственных изображений,

можно делиться инфографикой на бесплатной основе.

Минусы:

загружать изображения и скачивать готовую инфографику можно только при платном плане.

Infogram — отличный инструмент с широким спектром графиков, диаграмм и карт, а также с возможностью загружать изображения и видео для создания отличной инфографики. Вы вводите и редактируете данные, составляющие инфографику, с помощью инструмента в стиле Excel, содержание которого отражается в вашем дизайне. Программное обеспечение автоматически изменит внешний вид инфографики, чтобы идеально отобразить ваши данные. Если вы довольны полученным результатом, то можете опубликовать инфографику на сайте Infogram для общего доступа, встроить ее на свой собственный сайт или поделиться в социальных сетях.

11. Mind the Graph

Цена: Бесплатно или от 5 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: Есть.

Сайт: https://mindthegraph.com

Плюсы:

в бесплатной версии возможна покупка необходимых элементов,

платные версии включают лицензии Creative Commons.

Минусы:

водяные знаки в бесплатной версии.

Mind the Graph специализируется на научной инфографике, но его инструменты можно использовать для создания иллюстраций, дополняющих большинство форм визуализации данных за пределами научных статей. Этот on-line инструмент предоставляет различные шаблоны, которые можно использовать для создания многих типов визуальных иллюстраций. Mind the Graph включает тысячи символов, которые будут полезны для ненаучных целей, а также для оживления многословной журнальной статьи. Также вы можете воспользоваться его встроенным редактором изображений.

12. Kartograph

Цена: Бесплатно.

Сайт: http://kartograph.org

Плюсы:

простой и легкий,

автономный.

Минусы:

нужно подключение к интернету.

Если вы ищете инструмент для создания инфографики на основе карт, то лучше Kartograph пока никто ничего не придумал. Kartograph — это бесплатный инструмент для создания иллюстративных и интерактивных карт. Приложению не требуются Карты Google или какой-либо другой картографический сервис, что делает его простым и легким инструментом. Сам он включает множество типов карт, которые соответствуют вашим потребностям. Кроме того, Kartograph располагает инструментами на основе Python и JavaScript для создания необходимых карт. Библиотека Python генерирует красивые и компактные карты SVG, а библиотека JavaScript помогает создавать интерактивные карты, которые работают во всех основных браузерах.

13. Easel.ly

Цена: От 2 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.easel.ly

Плюсы:

очень прост в использовании,

бесплатные и лицензионные ресурсы от профессиональных дизайнеров,

доступный.

Минусы:

отсутствие настроек,

трудно найти необходимые шаблоны.

Создатели Easel.ly предлагают вам для начала ряд шаблонов, каждый из которых легко настраивается. Вы получаете доступ к библиотеке таких элементов, как стрелки, фигуры и соединительные линии, а также можете настраивать текст с помощью различных шрифтов, цветов, стилей и гарнитур. Инструмент также позволяет загружать собственную графику и размещать ее одним касанием. Бесплатная опция включает 60 изображений и 10 шрифтов. За 4 доллара в месяц вы получаете гораздо более широкий набор ресурсов, а также улучшенные параметры безопасности и, если вам это нужно, помощь по дизайну.

14. Adioma

Цена: От 39 долларов в месяц.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://adioma.com

Плюсы:

многофункциональный,

интуитивно понятный,

широкий выбор иконок.

Минусы:

отсутствие бесплатной версии,

дорого.

Adioma предлагает пользователям ряд генеративных шаблонов. Вы выбираете базовый шаблон (например, временную шкалу, сетку или цикл), а затем инфографика строится вокруг текста, который вы вводите. По мере добавления или удаления информации инфографику можно корректировать. Также есть функция переключения шаблонов, которая позволяет вам сравнивать, как одни и те же данные будут выглядеть в разных форматах. Этот инструмент для создания инфографики включает в себя ряд шаблонов, но его отличает большая библиотека значков. Более дорогие варианты подписки включают расширенную библиотеку ресурсов, улучшенные параметры загрузки и возможность загружать больше собственного контента.

15. PicMonkey

Цена: От 9,08 фунтов стерлингов в месяц.

Бесплатная пробная версия: 7 дней.

Сайт: https://www.picmonkey.com

Плюсы:

возможность добавления брендированных элементов в шаблоны,

хорошие возможности для настройки.

Минусы:

не специализированный инструмент для создания инфографики.

PicMonkey — это on-line редактор изображений с разделом, посвященным разработке инфографики. Выбирайте из множества шаблонов и настраивайте контент с помощью библиотеки PicMonkey, или загружая свои собственные изображения. Также есть подборка руководств, которые помогут вам, сосредоточив внимание на таких вещах, как создание инфографики, предназначенной для публикации в социальных сетях, и т.д.