Sony WF-1000XM4: активное шумоподавление, поддержка LDAC и 12 часов автономности

Компания Sony представила новые флагманские полностью беспроводные наушники WF-1000XN4. TWS-наушники благодаря цене и характеристикам смогут составить конкуренцию AirPods Pro. Помимо внушительного времени работы на одном заряде, модель примечательна расширенным набором функций, поддержкой беспроводной зарядки и эргономичным компактным дизайном.

Новинка на 10% меньше предыдущей модели серии. Особенностью гаджета стала продвинутая система шумоподавления на базе фирменного процессора V1. В наушниках используется новый 6-миллиметровый излучатель с увеличенным на 20% магнитом. Как отмечает Sony, он способствует повышению эффективности шумоподавления в модели. WF-1000XM4 поддерживают высококачественный беспроводной звук с фирменной технологией кодирования аудио LDAC.

Кроме того, наушники поддерживают функцию Speak-to-Chat, благодаря которой можно коротко переговорить с кем-либо без необходимости вынимать наушники из ушей. Она приглушает звук, позволяя вести диалог без снятия наушников. Режим Quick Attention позволяет моментально уменьшить громкость музыки и услышать звуки окружающего мира.

Корпус защищен от пота и брызг по стандарту IPX4. Сопряжение с источником звука аксессуар устанавливает по протоколу Bluetooth 5.2. Заявленная автономность составляет до 8 часов при активной функции шумоподавления (до 12 часов при ее отключении), а комплектный чехол добавляет еще 16 часов воспроизведения. Сам чехол может заряжаться как по кабелю USB Type-C, так и на беспроводных док-станциях с поддержкой стандарта Qi. Возможна работа с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa.

Наушники Sony WF-1000XM4 уже доступны в черном и сером цвете по цене 280 долларов.