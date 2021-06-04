Softprom добавил Cyberquest в свой портфель решений по IТ-безопасности

Softprom, Value Added Distributor, присоединяет Nextgen Software и ее флагманское решение по кибербезопасности Cyberquest в свой портфель IТ-безопасности. Согласно дистрибьюторскому соглашению Softprom будет продвигать решения по кибербезопасности в регионе СНГ и в ряде европейских стран.

«Cyberquest как платформа NextGen SIEM обеспечивает максимально привлекательное соотношение цены и качества, достойное внимания многих компаний, и мы рады предложить это решение нашим партнерам», — сказал Павел Жданович, управляющий директор Softprom.

Компания Nextgen Software разработала решение по кибербезопасности Cyberquest для устранения серьезного пробела на рынке SME. Данное решение было отмечено множеством наград. Компания предоставляет предприятиям доступное решение Nextgen SIEM и Security Analytics, которое конкурирует по соотношению цена / возможности, с крупнейшими торговыми марками в отрасли.