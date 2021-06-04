Сеть Nar в Гадруте и Джебраиле!

Постоянно расширяя диапазон охвата сети по стране, Nar начал предоставлять услуги своей сети в освобожденных регионах. Базовые станции с технологиями 2G, 3G и 4G уже запущены в поселке Гадрут Ходжавендского района и в Джебраильском районе. Отметим, что для обеспечения освобожденных территорий современной и постоянной сетевой инфраструктурой Nar продолжает установку базовых станций в Шуше в рамках «Карабахского плана».

Стремясь обеспечить население качественным интернетом, Nar в первом квартале 2021 года установил более 50 новых базовых станций. Таким образом, мобильный оператор предоставляет населению страны бесперебойным интернет с более чем 5670 базовыми станциями.

Следует отметить, что по сравнению с первым кварталом прошлого года объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE-A, увеличился на 22% за аналогичный период текущего года. В настоящее время около 82% всего интернета в сети обеспечивается через базовые станции с технологией LTE-A. Отметим, что интернет-сеть Nar покрывает 89% территории страны и 99,9% населения страны.

Отметим, что в годы Отечественной войны Nar обеспечивал связь на освобожденных территориях через мобильные базовые станции.