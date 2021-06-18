Schneider Electric выпустила свой самый компактный однофазный ИБП

Компания Schneider Electric выпустила устройство APC Smart-UPS Ultra — свой самый компактный однофазный источник бесперебойного питания (ИБП), предназначенный для использования в корпоративном сегменте, сообщает servernews. Новинка, рассчитанная на монтаж в стойку, соответствует типоразмеру 1U.

В устройстве применяются литийионные аккумуляторы. Утверждается, что срок их службы составляет от восьми до десяти лет. ИБП совместим с микро-ЦОДами семейства EcoStruxure, которые могут устанавливаться в офисных пространствах, в медицинских и образовательных учреждениях, на различных предприятиях, складах и т. д. Предусмотрен небольшой информационный дисплей, на котором в числе прочего отображается текущий уровень заряда.

Поддерживаются средства удаленного управления и мониторинга. Мощность составляет 3 кВт. Более подробную информацию о решении APC Smart-UPS Ultra можно найти по этой ссылке.