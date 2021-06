Самые обсуждаемые игры в Twitter за первую половину 2021 года

Компания Twitter опубликовала список игр, которые чаще всего обсуждались пользователями соцсети в первой половине текущего года. Отмечается, что чаще всего игры в Twitter обсуждаются пользователями из Японии, США и Кореи.

Топ-10 самых обсуждаемых игр:

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Animal Crossing Knives Out Fortnite Monster Hunter Fate/Grand Order Minecraft

Также названа пятерка самых обсуждаемых игр, показанных на онлайн-выставке E3. Ими оказались The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Elden Ring, Battlefield 2042, Halo Infinite и Forza Horizon 5.

Rise, Tarnished.#ELDENRING comes to PlayStation, Xbox, and PC Digital January 21, 2022. pic.twitter.com/V2PWllffDp — ELDEN RING (@ELDENRING) June 10, 2021

При этом самым популярным видео с презентации стал трейлер Elden Ring.