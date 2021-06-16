Samsung продемонстрировал прототип системы 6G

В рамках Международной конференции по коммуникациям IEEE 2021 компания Samsung Electronics совместно с Калифорнийским университетом Санта-Барбары (UCSB) продемонстрировала прототип системы беспроводной связи 6G. Специалисты рассказали о потенциальном влиянии терагерцового частотного диапазона на развитие мобильных сетей шестого поколения.

Прототип продемонстрированной системы состоит из 16-канальных модулей передатчика и приемника с фазированной антенной решеткой, управляемых микросхемами RFIC, изготовленных по технологии CMOS, а также основного блока, который генерирует сигналы с полосой пропускания 2 GHz и быстрым адаптивным формированием луча. В ходе испытаний системы удалось добиться пропускной способности 6,2 Гбит на расстоянии 15 метров с адаптивным управлением лучом на терагерцовой частоте.

Отмечается, что диапазон терагерцовых частот представляет собой огромный спектр с десятками возможных широкополосных каналов с гигагерцовыми полосами. Благодаря этому пиковая скорость передачи данных в сетях 6G может быть в 50 раз выше, чем в 5G, а задержки на радиочасти уменьшатся до одной десятой секунды.