21.06.2021

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Samsung представил новые игровые мониторы Odyssey 2021 года

Samsung Odyssey

Компания Samsung Electronics представила новые игровые мониторы Odyssey модельного ряда 2021 года. По словам производителя, в новинках объединено «превосходное качество изображения и футуристический дизайн». В отличие от моделей с изогнутыми экранами, выпущенные в 2020 году, новые мониторы получили плоские экраны. В линейку вошли модели Odyssey G7 (G70A), G5 (G50A) и G3 (G30A).

Панель Odyssey G7 (модель G70A) с экраном UHD 4К размером 28 дюймов имеет сертификат HDR400. Пиковая яркость достигает 400 кд/м2, частота обновления — 144 Hz. Монитор поддерживает технологии адаптивной синхронизации Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Доступны интерфейсы Display Port 1.4 и HDMI 2.1, а также концентратор USB 3.0.

27-дюймовый монитор Odyssey G5 (модель G50A) обладает разрешением QHD (2560 x 1440 пикселей), частотой обновления 165 Hz и яркостью 350 кд/м2. Есть поддержка HDR10, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium. Набор интерфейсов включает Display Port 1.2 и HDMI 2.0.

Odyssey G3 (модель G30A) выпускается с экраном размером 24 и 27 дюймов. Панели обладают разрешением Full HD, частотой обновления 144 Hz и яркостью 250 кд/м2. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium. Есть разъемы Display Port 1.2 и HDMI 1.4.

Все новинки обладают временем отклика в 1 мс, а также углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов. Сведений об ориентировочной цене производитель не приводит.

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