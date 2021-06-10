Samsung представил 50 Мп сенсор с размером пикселей 0,64 микрометра

Samsung является одним из лидеров поставщиков сенсоров камер для смартфонов. Компания расширила свой ассортимент датчиков изображения, представив 50 Мп сенсор ISOCELL JN1.

Новый датчик позиционируется как решение для гаджетов среднего ценового сегмента. Размер пикселя ISOCELL JN1 составляет 0,64 микрометра. Это позволило инженерам уложиться в оптический формат 1/2,76 дюйма и в перспективе отказаться от массивных блоков камер с выступом при разработке бюджетных смартфонов.

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По заверению Samsung, новый датчик также имеет на 16% большую светочувствительность по сравнению со своим предшественником. Как и другие аналогичные сенсоры, ISOCELL JN1 поддерживает технологию объединения пикселей для повышения светочувствительности. В конечном итоге пользователь получает фотографии с разрешением 12,5 Мп, но при этом снимки получаются более детализированными, насыщенными и яркими даже в условиях недостаточной освещенности.

Samsung ISOCELL JN1 поддерживает сразу несколько фирменных технологий, включая Smart ISO, Double Super PDAF и ISOCELL 2.0. Есть поддержка HDR в режиме реального времени и фазового автофокуса. Видео можно снимать в 4K при 60 к/с или 1080p при 240 к/с. Отмечается, что использование сенсора допускается с любыми типами объективов.

Новый датчик уже поступил в массовое производство. Появление первых смартфонов с ним ожидается в ближайшие месяцы.