Samsung показал интерфейс One UI Watch для smart-часов на Wear OS

В рамках выставки MWC 2021 компания Samsung Electronics впервые рассказала о новом интерфейсе One UI Watch, созданном в рамках сотрудничества с Google. Эта оболочка будет устанавливаться на smart-часы, работающие под управлением операционной системы Wear OS.

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Компании Samsung и Google первоначально анонсировали объединение Tizen и Wear OS в единую платформу на майской конференции Google I/O 2021. Теперь Samsung раскрыла некоторые новые подробности. Компания также подтвердила, что следующая версия smart-часов Galaxy Watch станет первым устройством с поддержкой совместной с Google платформы и оболочки One UI Watch. Презентация состоится на мероприятии Galaxy Unpacked этим летом.

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Новая платформа обеспечит повышение производительности, бесшовное взаимодействие между носимыми устройствами и мобильными гаджетами на Android, а также доступ к множеству приложений из магазина Google Play. Например, если часы отображают точное время для нескольких городов или на смартфоне пользователь заблокировал тот или иной номер, то все эти настройки будут синхронизированы между устройствами.

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На One UI Watch будет гораздо больше приложений — в список войдут Strava, Adidas Running, Calm, Spotify, YouTube Music и Google Maps. Среди других особенностей новой платформы — переработанное меню настроек (как на смартфоне) и инструмент для создания кастомных циферблатов (плюс поддержка сторонних).