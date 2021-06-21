Samsung Galaxy M32 – экран Super AMOLED и аккумулятор 6000 мА•ч

Компания Samsung представила смартфон среднего уровня Galaxy M32. Аппарат оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED Infinity-U с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Hz и яркостью до 800 кд/м2. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G80. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-G52 MC2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 4 и 6 Gb, вместимость флеш-накопителя eMMC 5.1 — 64 или 128 Gb. Дополнительно может быть установлена карта microSD.

Основная камера представлена датчиками разрешением 64 Мп (Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп блоком с широкоугольной оптикой, 2 Мп макромодулем и 2 Мп датчиком глубины. Фронтальная камера разрешением 20 Мп.

Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея емкостью 6000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт (но выходная мощность комплектного блока питания составляет лишь 15 Вт). В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, боковой дактилоскопический сканер, порт USB Type-C, контроллер NFC и 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты составляют 159,3 × 74 × 9,3 мм, вес — 196 гр. В качестве ОС выступает Android 11 с интерфейсом One UI 3.1.

Samsung Galaxy M32 в черном и синем цветовом исполнении корпуса поступит в продажу в Индии 28 июня. Стоимость начинается от 200 долларов.