Samsung анонсировал ноутбуки на платформе ARM: Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G

Компания Samsung анонсировала выпуск двух недорогих моделей ноутбуков на платформе ARM: Galaxy Book Go и Galaxy Book Go 5G.

Galaxy Book Go

Модель оснащена 14-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением, процессором Snapdragon 7c Gen 2 (8-нм техпроцесс, улучшенная версия чипа 7c с повышенной тактовой частотой), 4 или 8 Gb оперативной памяти и 64 или 128 Gb встроенной eUFS памяти. Время автономной работы модели — до 18 часов. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Есть модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, два порта USB-C и один USB-A, 3,5 мм аудиоразъем, слот для карт microSD, веб-камера с максимальным разрешением съемки 720p и два стереодинамика мощностью по 1,5 Вт с поддержкой технологии Dolby Atmos. Также будет доступна версия с поддержкой LTE. Операционная система — Windows 10 Home/Pro. Габариты составляют 32,3×22,4×1,4 см, вес — 1,38 кг.

Стоимость Galaxy Book Go стартует с отметки 349 долларов. Продажи начнутся 10 июня.

Galaxy Book Go 5G

Модель оснащена более производительным процессором Snapdragon 8cx Gen 2, в который интегрирован 5G-модем Snapdragon X55 5G. По остальным характеристикам ноутбук не отличается от «младшей» версии. Стоимость и дата начала продаж пока не сообщается.