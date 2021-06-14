S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — геймплейный трейлер и системные требования

В рамках E3 2021, на совместной конференции Microsoft и Bethesda, украинская студия GSC Game World впервые полноценно показала геймплей продолжения ролевого шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (до этого был только тизер на движке игры), а также объявила точную дату релиза и другие подробности.

В ролике разработчики показали геймплей на нескольких локациях, включая «Дугу» и город Чернобыль-2. Также можно увидеть устройство Скифа для восстановления выносливости и детектор артефактов под названием Gilka.

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Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля») запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра будет временным эксклюзивом Xbox и появится в Xbox Game Pass в день релиза. Также игра выйдет на ПК. Предзаказы уже открыты в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl:

Минимальные

ОС: Windows 10;

CPU: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;

GPU: AMD Radeon RX 580 8 Gb или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Gb;

ОЗУ: 8 Gb;

Место на диске: 150 Gb.

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