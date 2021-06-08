Рекордная утечка насчитывает более 8,4 млрд. уникальных паролей

На популярном хакерском форуме был опубликован текстовый файл объемом в 100 Gb, который содержит более 8,4 млрд. паролей, полученных в результате различных утечек и взломов данных. По словам составителя файла, все пароли имеют длину от 6 до 20 символов.

Напомним, что в 2009 году произошла огромная утечка данных под названием RockYou. В то время злоумышленники взломали серверы сайта социального приложения и заполучили более 32 млн. паролей пользователей, хранящихся в виде простого текста. Новую подборку паролей назвали RockYou2021.

Самая большая утечка данных до сих пор включала 3,2 млрд. сочетаний адреса электронной почты и пароля. Список был создан на основе существующих данных, украденных у таких компаний, как Netflix и LinkedIn. Теперь же, учитывая то факт, что пользователями Интернета являются всего около 4,7 млрд. человек, вполне вероятно, что в этом списке есть и ваши пароли.

Проверить, не находятся ли ваши пароли в этой базе, можно по этой ссылке.