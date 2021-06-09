Razer усовершенствовал робота ClearBot для очищения океанов от пластика

Компания Razer, занимающаяся производством устройств для геймеров, объявила о партнерстве со стартапом ClearBot с целью разработки эффективной технологии очищения океана от пластиковых загрязнений. Информация об этом появилась на официальном сайте Razer.

Партнерство будет происходить в рамках 10-летнего плана Razer, в рамках которого компания оказывает поддержку стартапам, занимающимся вопросами окружающей среды.

Компания ClearBot занимается разработкой роботизированных устройств для очищения океанов. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют аппаратам определять различные виды пластиковых отходов и собирать информацию о состоянии воды в океанах. Роботы также могут осуществлять сбор пластика с его последующей утилизацией.

В рамках партнерства инженеры и дизайнеры Razer помогли превратить разработку ClearBot в полноценный масштабируемый продукт, готовый к выходу на массовый рынок. Совместными усилиями они усовершенствовали прототип устройства, сделав его работу более эффективной.

Был создан плавающий робот, использующий передовые ИИ-алгоритмы и технологии машинного обучения. Аппарат работает от солнечной энергии и является полностью автоматизированным. Он способен собрать более 250 кг пластика в течение одного цикла, обнаруживая загрязнения на расстоянии 2 м.