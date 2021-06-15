Razer представила игровой ноутбук Blade 14 с AMD Ryzen 9 5900HX и монитор Raptor 27 (2021)

Компания Razer представила игровой ноутбук Blade 14 модельного ряда 2021 года. Устройство оснащено IPS-экраном диагональю 14 дюймов. Доступны версии с панелью QHD с частотой обновления 165 Hz и FHD с частотой обновления 144 Hz.

Blade 14 на базе процессора Ryzen 9 5900HX обзавелся мощной дискретной графикой вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3080. Новинка оснащается 16 Gb оперативной памяти DDR4-3200 и твердотельным NVMe-накопителем с разъемом M.2 (PCIe 3.0 х4) емкостью 1 Tb.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи емкостью 61,6 Вт·ч достигает 12 часов. Набор интерфейсов включает по два порта USB Type-C и USB Type-A, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводную связь обеспечивают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В оснащение также входят клавиатура с фирменной многоцветной подсветкой Razer Chroma RGB и аудиосистема THX Spatial Audio. Габариты составляют 16,8 × 220 × 319,7 мм, вес — 1,78 кг.

Игровой ноутбук Razer Blade 14 уже доступен для заказа по ориентировочной цене от 1800 долларов.

Также компания анонсировала 27-дюймовый монитор Raptor, который примечателен высокой скоростью отклика и поддержкой всех актуальных игровых стандартов.

Игровой монитор Raptor 27 (2021) оборудован матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, частотой обновления 165 Hz и заявленным временем отклика в 1 мс. Он стал первым устройством в своем классе, прошедшим сертификацию THX на соответствие стандартам точности цветопередачи.

Благодаря адаптеру Raptor VESA есть возможность устанавливать монитор не только на столе, но и вешать на стену с помощью кронштейна. В продажу новинка поступит в третьем квартале текущего года.