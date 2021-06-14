Razer Opus X: беспроводные полноразмерные наушники с системой активного шумоподавления

Представлены беспроводные полноразмерные наушники Razer Opus X, рассчитанные на ПК геймеров и любителей мобильных игр.

Наушники получили яркие цвета корпуса: зеленый, розовый и белый. Используются 40-миллиметровые драйверы и система микрофонов, которые обеспечивают активное шумоподавление (ANC). При желании наушники можно перевести в «прозрачный» режим, чтобы слышать окружение.

Для подключения используется Bluetooth 5.0, а для геймеров предусмотрен игровой режим со сниженной до 60 мс задержкой.

В отличие от первой модели Opus, они не сертифицированы THX и не имеют разъема для кабеля. Время автономной работы составляет до 30 часов с ANC и до 40 часов без него.

Наушники Razer Opus X уже поступили в продажу стоимостью 100 долларов