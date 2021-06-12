Расписание выставки E3 2021

Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр Entertainment Software Association огласила полное расписание предстоящей цифровой выставки Electronic Entertainment Expo 2021 (E3 2021), которая стартует сегодня — 12 июня с предварительного шоу в 21.00 по бакинскому времени. Кроме того, с предварительного шоу будет начинаться каждый день выставки: 13 июня — в 19:45, 14 июня — в 19:00 и 15 июня — в 19:00. Расписание же основной программы E3 2021 выглядит следующим образом:

12 июня

Ubisoft Forward в 23:00 по бакинскому времени.

13 июня

14 июня

Warner Bros. Games (Back 4 Blood) в 01:00 по бакинскому времени;

PC Gaming Show в 01:30 по бакинскому времени;

Future Games Show в 03:00 по бакинскому времени;

Verizon в 20:00 по бакинскому времени;

Intellivision в 20:45 по бакинскому времени;

Take-Two Interactive в 21:15 по бакинскому времени;

Mythical Games в 22:10 по бакинскому времени;

Indie Showcase в 23:00 по бакинскому времени;

Freedom Games в 23:30 по бакинскому времени;

VENN в 24:00 по бакинскому времени.

15 июня

Capcom в 01:30 по бакинскому времени;

Razer в 02:00 по бакинскому времени;

Nintendo Direct в 20:00 по бакинскому времени.

16 июня