12.06.2021

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareИгрыРасписание выставки E3 2021

Расписание выставки E3 2021

Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр Entertainment Software Association огласила полное расписание предстоящей цифровой выставки Electronic Entertainment Expo 2021 (E3 2021), которая стартует сегодня — 12 июня с предварительного шоу в 21.00 по бакинскому времени. Кроме того, с предварительного шоу будет начинаться каждый день выставки: 13 июня — в 19:45, 14 июня — в 19:00 и 15 июня — в 19:00. Расписание же основной программы E3 2021 выглядит следующим образом:

12 июня

13 июня

  • Devolver Direct  в 00:30 по бакинскому времени.
  • Gearbox Entertainment в 01:00 по бакинскому времени;
  • GamesBeat Session в 01:45 по бакинскому времени;
  • 24 Entertainment (Naraka: Bladepoint) в 20:30 по бакинскому времени;
  • Xbox & Bethesda Games Showcase в 21:00 по бакинскому времени;
  • Square Enix Presents в 23:15 по бакинскому времени.

14 июня

  • Warner Bros. Games (Back 4 Blood) в 01:00 по бакинскому времени;
  • PC Gaming Show в 01:30 по бакинскому времени;
  • Future Games Show в 03:00 по бакинскому времени;
  • Verizon в 20:00 по бакинскому времени;
  • Intellivision в 20:45 по бакинскому времени;
  • Take-Two Interactive в 21:15 по бакинскому времени;
  • Mythical Games в 22:10 по бакинскому времени;
  • Indie Showcase в 23:00 по бакинскому времени;
  • Freedom Games в 23:30 по бакинскому времени;
  • VENN в 24:00 по бакинскому времени.

15 июня

  • Capcom в 01:30 по бакинскому времени;
  • Razer в 02:00 по бакинскому времени;
  • Nintendo Direct в 20:00 по бакинскому времени.

16 июня

  • Bandai Namco Entertainment в 01:25 по бакинскому времени;
  • Yooreka Studio в 02:30 по бакинскому времени;
  • GameSpot Play For All Showcase в 02:35 по бакинскому времени;
  • церемония награждения E3 2021 Awards в 03:45 по бакинскому времени.
ТЕГИ:
Apple назвала победителей премии Design Award 2021
Новости по теме
События
Выставка бытовой электроники IFA
События
Gamescom 2021 oyun sərgisi onlay
События
Компьютерная выставка Computex 2