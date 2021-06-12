Расписание выставки E3 2021
Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр Entertainment Software Association огласила полное расписание предстоящей цифровой выставки Electronic Entertainment Expo 2021 (E3 2021), которая стартует сегодня — 12 июня с предварительного шоу в 21.00 по бакинскому времени. Кроме того, с предварительного шоу будет начинаться каждый день выставки: 13 июня — в 19:45, 14 июня — в 19:00 и 15 июня — в 19:00. Расписание же основной программы E3 2021 выглядит следующим образом:
12 июня
- Ubisoft Forward в 23:00 по бакинскому времени.
13 июня
- Devolver Direct в 00:30 по бакинскому времени.
- Gearbox Entertainment в 01:00 по бакинскому времени;
- GamesBeat Session в 01:45 по бакинскому времени;
- 24 Entertainment (Naraka: Bladepoint) в 20:30 по бакинскому времени;
- Xbox & Bethesda Games Showcase в 21:00 по бакинскому времени;
- Square Enix Presents в 23:15 по бакинскому времени.
14 июня
- Warner Bros. Games (Back 4 Blood) в 01:00 по бакинскому времени;
- PC Gaming Show в 01:30 по бакинскому времени;
- Future Games Show в 03:00 по бакинскому времени;
- Verizon в 20:00 по бакинскому времени;
- Intellivision в 20:45 по бакинскому времени;
- Take-Two Interactive в 21:15 по бакинскому времени;
- Mythical Games в 22:10 по бакинскому времени;
- Indie Showcase в 23:00 по бакинскому времени;
- Freedom Games в 23:30 по бакинскому времени;
- VENN в 24:00 по бакинскому времени.
15 июня
- Capcom в 01:30 по бакинскому времени;
- Razer в 02:00 по бакинскому времени;
- Nintendo Direct в 20:00 по бакинскому времени.
16 июня
- Bandai Namco Entertainment в 01:25 по бакинскому времени;
- Yooreka Studio в 02:30 по бакинскому времени;
- GameSpot Play For All Showcase в 02:35 по бакинскому времени;
- церемония награждения E3 2021 Awards в 03:45 по бакинскому времени.