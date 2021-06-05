QNAP выпустила многофункциональные TVS-x72X 10GbE NAS с поддержкой 4K HDMI и M.2 NVMe SSD

Компания QNAP Systems представила высокопроизводительные сетевые системы хранения данных TVS-672X с 6 отсеками и TVS-872X 10GbE с 8 отсеками.

Как отмечается, обладая возможностью расширения объема хранилища и многофункциональным приложениям обе модели также поддерживают ускорение с помощью кэш-памяти SSD M.2 NVMe, карты расширения PCIe, мультиоблачное резервное копирование. Они снабжены портом HDMI 4K 60 Гц, способны обеспечить транскодирование в реальном времени, поддерживают доменные службы Azure Active Directory (Azure AD DS) и еще множество функций, которые позволяют улучшить бизнес-процессы и поднять эффективность малых и средних предприятий.

«TVS-x72X с поддержкой 10GbE — это шаг вперед по сравнению с сетевым хранилищем TVS-x72N 5GbE. Пользователи могут воспользоваться преимуществами встроенных двойных слотов SSD M.2 для кэширующих SSD или автоматического многоуровневого хранилища Qtier, получив оптимизированную эффективность и производительность хранилища при максимальном использовании потенциала 10GbE, — отметил Джозеф Чианг, менеджер по продукту QNAP. — Безопасный удаленный доступ и комплексное управление файлами также делают серию TVS-x72X идеальным выбором для рабочего файлового центра, что позволяет улучшить совместную работу и повысить производительность».

Серия TVS-x72X оснащена четырехъядерным процессором Intel Core i3-8100T (3,1 ГГц) с двухканальной памятью DDR4 (с возможностью расширения до 64 ГБ). На борту системы два порта Gigabit и один порт 10GBASE-T RJ45 (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M) для повышения производительности виртуальных машин, интенсивного доступа к файлам, высокоскоростного резервного копирования/восстановления и передачи мультимедиа-файлов. Четыре порта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) также обеспечивают совместимость с новыми, более быстрыми USB-накопителями/модулями для передачи больших файлов. По заявлению производителя, серия TVS-x72X оптимальна для использования с недорогими управляемыми и неуправляемыми коммутаторами 10GbE от QNAP для высокоскоростных, безопасных и масштабируемых сетевых сред.

Пользователи могут настроить в TVS-x72X кэширующие SSD с использованием 2,5-дюймовых SSD или двух M.2 NVMe 2280 SSD (продаются отдельно). Возможность PCIe увеличивает потенциал использования NAS за счет установки карт QNAP QM2, сетевых карт 2,5 / 5/10 / 25GbE, карт Fibre Channel и карт расширения памяти. Серия TVS-x72X снабжена портом HDMI 2.0, который поддерживает до 4K (3840x2160p) при 60 Гц, и позволяет напрямую отображать мультимедиа, виртуальные машины или рабочий стол Ubuntu на мониторе.

Пользователи NAS TVS-x72X могут перейти с ОС QTS на QuTS hero — операционную систему от QNAP на основе ZFS. Обеспечивая сквозную целостность данных, сокращение объема данных (встроенную дедупликацию, сжатие и уплотнение данных) и многое другое, QuTS hero использует дополнительные системные ресурсы для обеспечения оптимальной среды защиты бизнес-данных.

Представленные устройства сопровождаются гарантией на 2 года, которую можно в течении 9 месяцев после покупки продлить до пяти лет.

Устройства TVS-672X-i3-8G будут предлагаться по цене 3699 AZN, а TVS-872X-i3-8G — 3999 AZN.